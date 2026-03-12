Mühlhausen (dpa/th) - Nach der Verurteilung zweier mutmaßlicher Rädelsführer einer sogenannten Reichsbürger-Gruppe vom Landgericht Mühlhausen sind nun beide Männer wieder in Haft. Auf Beschwerde der Staatsanwaltschaft hin wurde gegen den 55 Jahre alten Angeklagten erneut Haftbefehl erlassen, wie die Behörde mitteilte. Der Mann war nach der Urteilsverkündung in der vergangenen Woche unter Auflagen aus der Untersuchungshaft entlassen worden, weil nach Ansicht des Gerichts keine Fluchtgefahr mehr bestand. Inzwischen sitzt er wieder im Gefängnis.