Haftbefehl: U-Haft für Verdächtigen nach Gewalttat in Leinefelde

Leinefelde (dpa/th) - Nach einer Gewalttat in Leinefelde mit einem Schwerverletzten kommt der Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Der 26-Jährige sei am Nachmittag einem Haftrichter am Amtsgericht Mühlhausen vorgeführt worden, teilte die Polizei mit. Dieser habe Haftbefehl gegen den Mann erlassen. Der Verdächtige war am Sonntag vorläufig festgenommen worden. Laut Polizei geht es um ein versuchtes Tötungsdelikt. Ein 34-Jähriger erlitt schwere Stichverletzungen.