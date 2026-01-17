 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Mann bei Überfall angeschossen: Verdächtiger in Haft

Haftbefehl Mann bei Überfall angeschossen: Verdächtiger in Haft

Nach einem Überfall mit Schüssen in Waldkraiburg sitzt ein 22-Jähriger in Haft. Ermittler fanden bei ihm eine scharfe Waffe. Ob sie zur Tat gehört, wird geprüft.

Haftbefehl: Mann bei Überfall angeschossen: Verdächtiger in Haft
1
Auf offener Straße nahmen die Beamten den Verdächtigen fest. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ampfing/Waldkraiburg (dpa/lby) - Nach einem Überfall Ende letzten Jahres, bei dem ein Mann angeschossen wurde, ist jetzt ein Verdächtiger in Haft. Der 22-Jährige soll auf den Angestellten eines Getränkemarktes in Waldkraiburg (Landkreis Mühldorf am Inn) geschossen haben und mit Bargeld geflüchtet sein, wie die Polizei mitteilte. Die damalige Großfahndung verlief ergebnislos. Für den Angestellten bestand keine Lebensgefahr.

Nach der Werbung weiterlesen

Die Ermittlungen ergaben schließlich Hinweise, dass der 22-Jährige der Täter sein könnte. Die Einsatzkräfte nahmen den Mann am Freitag auf offener Straße in Ampfing fest. Der Ermittlungsrichter bestätigte den Haftbefehl. Der 22-Jährige kam in eine Justizvollzugsanstalt.

Bei der Durchsuchung des Hotelzimmers, in dem sich der Mann eingemietet hatte, stießen die Ermittler auf eine scharfe Schusswaffe. Ob es die Tatwaffe ist, sollen die Untersuchungen der Kriminalpolizei klären.