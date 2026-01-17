Ampfing/Waldkraiburg (dpa/lby) - Nach einem Überfall Ende letzten Jahres, bei dem ein Mann angeschossen wurde, ist jetzt ein Verdächtiger in Haft. Der 22-Jährige soll auf den Angestellten eines Getränkemarktes in Waldkraiburg (Landkreis Mühldorf am Inn) geschossen haben und mit Bargeld geflüchtet sein, wie die Polizei mitteilte. Die damalige Großfahndung verlief ergebnislos. Für den Angestellten bestand keine Lebensgefahr.