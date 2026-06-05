Haftbefehl erlassen: Tödliche Messerattacke in Asylbewerberunterkunft

Herrsching (dpa/lby) - Bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen zwei Flüchtlingen aus Afghanistan ist in Oberbayern ein 40 Jahre alter Mann getötet worden. Nach Angaben der Polizei hatte ein 26-Jähriger bei dem Streit in einer Asylbewerberunterkunft in Herrsching am Ammersee ein Messer gezogen und mehrfach auf seinen Kontrahenten eingestochen. Der ältere Mann sei kurze Zeit später im Krankenhaus gestorben, die Ärzte konnten ihn nicht mehr reanimieren.