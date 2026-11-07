Asunción - Die turbulente Finanz- und Staatskrise im südamerikanischen Paraguay hat sich weiter zugespitzt. Das Parlament tauschte am Abend den Staatspräsidenten des Landes aus. Der Senat votierte einstimmig für die Amtsenthebung des bisherigen Staatschefs Santiago Peña, nachdem die Abgeordnetenkammer zuvor dasselbe getan hatte, wie im paraguayischen Fernsehen zu sehen war. Wenig später erließ die Generalstaatsanwaltschaft Haftbefehl gegen Peña. Ihm wird eine Verwicklung in den derzeitigen Bankenskandal vorgeworfen.