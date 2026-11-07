Bankenkrise stürzt Land in Krise

Paraguay wird in diesen Tagen von einer Finanzkrise mit politischen Folgen erschüttert. Millionen Menschen fürchten um ihre Ersparnisse, seit die im Mittelpunkt eines Skandals stehende Ueno Bank faktisch insolvent ist. Die Zentralbank leitete ein Abwicklungsverfahren gegen das Geldinstitut ein, nachdem dessen Eigenkapitalquote unter die Hälfte des vorgeschriebenen Mindestwertes gefallen war. In der Folge konnten Kunden zeitweise nicht mehr auf ihre Konten zugreifen. Die Digitalbank war in den vergangenen Jahren zu einer der größten Banken Paraguays gewachsen.