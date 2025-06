Auf X betonte Göring-Eckardt zudem: "Und ja, natürlich ist es so, dass wir ein Verfahren wollen und dann festgestellt wird - mit der Unschuldsvermutung übrigens - was notwendig ist. Aber diese Haftbedingungen gehen nicht." Das sei eine Katastrophe für einen Menschen wie Maja T. "Es ist eine Katastrophe mitten in Europa. Es ist eine Katastrophe, dass es hier in Ungarn passiert", so Göring-Eckardt.