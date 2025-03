Häusliche Gewalt: Freundin gewürgt - 60-Jähriger kommt in Untersuchungshaft

Hof (dpa/lby) - Ein Mann soll in Hof seine Lebensgefährtin mehrfach körperlich angegriffen und dabei gewürgt haben. Wegen Verdachts auf versuchten Totschlag sitze der 60-Jährige nun in Untersuchungshaft, teilten das Polizeipräsidium Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Hof mit. Die 51 Jahre alte Frau sei durch die Attacken am Dienstag in der gemeinsamen Wohnung des Paares an Hals und Oberkörper leicht verletzt worden.