Häuser vorsorglich evakuiert: Verdächtiges Paket löst großen Polizeieinsatz aus

Forchheim (dpa/lby) - Ein Paket unbekannter Herkunft hat einen stundenlangen Polizeieinsatz in der Forchheimer Innenstadt ausgelöst. Am Vormittag habe ein Zeuge das Paket in einem Hauseingang gesehen und als verdächtig empfunden, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberfranken. Die Polizei sperrte den Bereich in der Hauptstraße vorsorglich ab und evakuierte zehn Bewohner der umliegenden Häuser.