Häuser und Wohnungen: Preise für Immobilien ziehen weiter an

Preise in Großstädten

In den kreisfreien Großstädten zogen die Preise in sämtlichen Kategorien an. Wohnungen waren 1,0 Prozent teurer als im zweiten Quartal 2024 und 2,4 Prozent teurer als vor einem Jahr. Für Häuser mussten die Käufer 0,2 Prozent mehr zahlen als 2023. Kurzfristig ist das eine Steigerung um 1,5 Prozent.