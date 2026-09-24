Häuser und Wohnungen Immobilienpreise steigen - aber Rückgänge in Metropolen

Immobilienverband: Eigentum für viele nicht leistbar

Ähnlich sieht das der Immobilienverband IVD, der Makler, Sachverständige und Verwalter vertritt. Von einem Aufschwung am Wohnungsmarkt könne keine Rede sein, heißt es in einem Bericht zu Kauf- und Mietpreisen in etwa 500 Städten und Gemeinden, den der IVD in Berlin vorlegte.

Zugleich könnten sich viele Menschen die eigenen vier Wände nicht leisten: "Hohe Finanzierungshürden erschweren den Eigentumserwerb, während auf dem Mietmarkt das knappe Angebot den Druck weiter erhöht." Gerade in der Gruppe der 25- bis 45-Jährigen sei die Eigentumsquote gering, die große Mehrzahl wohne zur Miete.

Zwar lägen die Preise für Einfamilienhäuser bereinigt um die Inflation rund ein Fünftel unter dem Rekord von Ende 2021, als sich der zuvor lange Immobilienboom dem Ende zuneigte. Ähnlich sehe es bei Reihenhäusern und Eigentumswohnungen aus.

Für Käufer folge daraus aber nicht automatisch mehr Erschwinglichkeit, erklärt der IVD. Denn gestiegene Zinsen und teils gestiegene Grunderwerbsteuern zehrten den Preisvorteil auf, sagt Stephan Kippes, Leiter des IVD-Marktforschungsinstituts. Wenn ein Kauf scheitere, liege es meist am fehlenden Eigenkapital und an höheren Zinsen. Das Preisniveau folge erst mit Abstand.

Zugleich wünsche sich die große Mehrheit der Mieter Wohneigentum, sagt Kippes: "Wenn gerade jüngere Haushalte trotz Erwerbseinkommen am fehlenden Eigenkapital scheitern, hat das langfristig auch Folgen für Vermögensbildung und private Altersvorsorge."