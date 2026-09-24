Häuser und Wohnungen Immobilienpreise in Deutschland steigen nicht mehr so stark

Wiesbaden - Die Preise für Häuser und Wohnungen in Deutschland sind weiter gestiegen. Durchschnittlich 0,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor kosteten Wohnimmobilien im zweiten Quartal des laufenden Jahres, wie das Statistische Bundesamt auf vorläufiger Basis mitteilte. Dies war der siebte Anstieg in Folge, wobei die Steigerung sich zusehends abschwächt. Den Wert für das erste Quartal revidierten die Wiesbadener Statistiker von 1,4 Prozent auf 1,2 Prozent nach unten. Im Vergleich zum ersten Quartal 2026 war Wohneigentum hierzulande den Berechnungen zufolge im Frühjahr 0,3 Prozent teurer.