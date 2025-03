Oft gibt es in den Monaten vor der Tat Andeutungen

Grundsätzlich wirkten solche Trigger-Effekte auf Menschen, die bereits mit dem Gedanken spielten, eine Gewalttat zu begehen, sagte Bannenberg. "In den letzten sechs Monaten vor der Tat machen diese Menschen Andeutungen", erklärte die Forscherin. Ihr "Beratungsnetzwerk Amokprävention" richtet sich an Menschen, die sich mit ihren Beobachtungen über Menschen, die sich im Netz oder in ihrem Umfeld auffällig verhalten, entweder nicht selbst an die Polizei wenden wollen oder sich von den Beamten nicht ernst genommen fühlen.