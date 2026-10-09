Karlsruhe - Mit wehenden Fahnen feierten die Fans auf den Stehrängen die deutschen Fußballerinnen. Voller Spielfreude und mit viel Schwung ist die DFB-Auswahl in die WM-Saison gestartet. Das Team von Bundestrainer Christian Wück setzte sich im Härtetest gegen Australien mit 4:2 (2:1) durch. Vor 26.352 Zuschauern im fast vollen Karlsruher Wildparkstadion überzeugten die DFB-Frauen über weite Strecken gegen den gewünschten nicht-europäischen Gegner auf dem Weg nach Brasilien 2027. "Man sieht, wie die Mädels brennen, wie sie auch jetzt schon harmonieren, und dass wir unheimlich viel Qualität auf dem Platz und auch auf der Bank haben", sagte Wück.