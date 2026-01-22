Digitale Polizeistation für Betroffene

Der 48-Jährige hatte bereits am Dienstagabend in der MDR-Sendung "Fakt ist!" seine Forderung nach einem Social-Media-Verbot für Unter-16-Jährige für einen besseren Kinder- und Jugendschutz im digitalen Raum bekräftigt und eine "digitale Polizeistation" angeregt, an die sich beispielsweise junge Mädchen wenden könnten, wenn sie im digitalen Raum nach Nacktbildern gefragt wurden. "Dass wir eben da auch Sicherheitsbehörden, gleichzeitig auch Ärzte, Psychologen haben, die auch diese Betreuung machen", sagte er in der Sendung. Das sei ein Ziel, das die Landesregierung angehe.