Erfurt (dpa/th) - Angesichts einer Abstimmung des britischen Oberhauses für ein Social-Media-Verbot für Unter-16-Jährige hat Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt eine Debatte über das Thema auch in Europa und Deutschland gefordert. "Wir brauchen hier konkrete Schritte. Kinder brauchen Freunde, nicht Follower, und eine echte Welt statt digitalen Dauerbeschuss", sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Es gehe um den Schutz junger Menschen vor Cybermobbing, Sucht und Radikalisierung. "Wer Kinder schützt, stärkt die demokratische Stabilität unserer Gesellschaft", sagte Voigt.