Einkaufen in Meiningen – davon schwärmten die IHK Südthüringen und die Stadt Meiningen kürzlich beim Heimat-Shoppen gleichermaßen. Denn hier gebe es noch viele Händler, Gastronomen, Dienstleister und Unternehmen, die für ihre Kundschaft zahlreiche Angebote bereithalten. Doch gerade diese Gruppe der kleineren oder Einzel-Unternehmen stöhnt derzeit angesichts der stockenden Nachfrage. Umsätze stagnieren seit Monaten, die Kosten dagegen explodieren. Ausgerechnet in dieser angespannten Situation fordert die Stadt Meiningen seit Jahresbeginn die Gewerbesteuer von allen Zahlungspflichtigen konsequent ein.