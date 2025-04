Lange Zeit war unklar, was aus dem Ilmenauer Autofrühling wird. Die bisherigen Organisatoren, der Verein Ilmenauer Kaufleute und Gewerbetreibende, hatte im vergangenen Jahr angekündigt, aus personellen und finanziellen Gründen das Lichterfest und den Autofrühling nicht mehr auf die Beine zu stellen. Die Stadt hatte daraufhin einen anderen, externen Veranstalter gesucht – jedoch nicht gefunden. Nun steht fest: „Der Töpfermarkt in Ilmenau findet in diesem Jahr am 4. Mai ohne den Autofrühling statt“, heißt es von der Stadtverwaltung. Diese bedauere die Absage und unterstütze nach eigenen Angaben gern Initiativen der stationären Gewerbetreibenden bei zielgerichteten Überlegungen, ob und wie der Autofrühling oder eine gleichermaßen publikumswirksame Veranstaltung künftig organisiert werden könne. Doch nicht nur der Autofrühling fällt aus – auch der verkaufsoffene Sonntag ist abgesagt. „Der Töpfermarkt allein bietet keine ausreichende Grundlage für die Erteilung einer Erlaubnis zur Ladenöffnung“, heißt es diesbezüglich aus dem Rathaus.