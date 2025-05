Sonntagnachmittag in der Ilmenauer Lindenstraße: Bei schönstem Sonnenschein flanieren zahlreiche Gäste über den traditionellen Töpfermarkt, schauen sich die vielseitigen Waren an, kommen mit den Künstlern ins Gespräch. An jedem Stand gibt es was zu entdecken: Teller, Tassen, Vasen, diverse Dekoartikel aller Couleur, liebevoll in Handarbeit gefertigt.