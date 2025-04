Von Tobias Merk

Am unfallreichen, stark befahrenen Kreisverkehr an der B62, Höhe Hämbacher Kreuz, ist das nächste sichtbare Zeichen gesetzt worden: Das bisherige provisorische Warnschild wurde durch eine fest installierte, größere Ausführung ersetzt. Die Maßnahme soll helfen, die unübersichtliche Verkehrssituation zu entschärfen. Die neue Beschilderung ist Teil eines schrittweise geplanten Konzepts, mit dem die Stadt Bad Salzungen auf die besonderen Gefahren am Kreisverkehr am Hämbacher Kreuz reagieren will.