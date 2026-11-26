Am Fenster von Ilona Burghardt wacht ein großer Stern. Draußen auf der Bundesstraße 62 rückt der Feierabendverkehr näher. Bald schon werden fünf Straßenlaternen den Hämbacher Kreisverkehr in ein warmes Licht tauchen. Es ist November – genau jene dunkle Jahreszeit, vor der sich die 63-Jährige jahrelang gefürchtet hat. Doch heute schaut sie nur noch selten nervös durch die Scheibe auf die Straße. Der Kreis am Hämbacher Kreuz scheint sich im besten Sinne des Wortes geschlossen zu haben. Wo noch vor einem Jahr abends fast alles im Dunkeln lag und lediglich ein einzelnes Licht vom nahen Einkaufsmarkt herüberschimmerte, zeichnet sich die Verkehrsinsel heute klar ab.