Schon von der Optik her – dieser Hahn hatte was. Und am Ende sogar die größte Ausdauer beim Krähen: Schrille fast 160 Mal ließ er seinen Ruf beim Hähnewettkrähen des Rassegeflügelzuchtvereins Rhönblick am vergangenen Sonntag ertönen. Was ihn dazu gebracht hat? Die Nachfragen an ihn blieben unbeantwortet – wahrscheinlich war er wohl heiser. Jedenfalls „war er nicht gedopt oder sonstwas“, sagt lachend der Gewinner des Wettbewerbs, Rhönblick-Bürgermeister Christoph Friedrich. Für ihn war der Leihhahn genau der richtige – und er hatte ihn sich gar nicht ausgesucht. Glück also, dass Züchter Enrico Neumann aus Bettenhausen ihm diesen Hahn aus seinem Bestand „vermietete“. Dieses Angebot galt für alle, die den Spaß beim Hähnekrähen mitmachen wollten, aber gar kein eigenes Federvieh halten. „Eine coole Idee“, fand Bürgermeister Christoph Friedrich, nachdem er von der Pachtvariante las. Er meldete sich umgehend beim Verein für einen Leihhahn an und bekam den namenlosen Gickel, einen Mix aus der Rasse Schwedische Isbar, zugeteilt. „Mir war die Rasse völlig egal“, so Christoph Friedrich, „Hauptsache, er göckert.“