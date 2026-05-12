«Hab Mut, steh auf!» Wie, wo, was? Wissenswertes zum Katholikentag in Würzburg

Sinnvoll ist es dem Veranstalter zufolge auch, Warn-Apps wie Katwarn oder Nina zu nutzen. Sie informieren über Wetter- und Naturgefahren, große Brände mit viel Rauch in der betreffenden Region, Chemieunfälle und vieles mehr.

Wenn ich es heuer nicht nach Würzburg schaffe - wann ist der nächste Katholikentag?

Katholikentage werden vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken veranstaltet, das die katholische Zivilgesellschaft in Deutschland vertritt. Der Katholikentag ist ein großes Treffen von katholischen Christinnen und Christen in Deutschland und findet in der Regel alle zwei Jahre in einer anderen Stadt statt.

Das Leitwort für die Veranstaltung in Würzburg ist "Hab Mut, steh auf!". Der 105. Katholikentag findet in zwei Jahren im nordrhein-westfälischen Paderborn statt - vom 24. bis zum 28. Mai 2028.

Der Evangelische Kirchentag - quasi das Pendant auf protestantischer Seite - findet dagegen schon in einem Jahr in Düsseldorf statt (5. bis 9. Mai 2027).