«Hab Mut, steh auf!» Wie, wo, was? Wissenswertes zum Katholikentag in Würzburg

Würzburg - Von Mittwoch an werden sich Zehntausende Menschen auf dem Katholikentag in Würzburg tummeln. Nicht nur Auswärtige brauchen Orientierung in dem Gewimmel - eine Handreichung:
Von Kombi-Ticket bis Warn-App: Welche Services und Angebote Besucher beim Katholikentag in Würzburg erwarten und wie sie auch ohne Ticket an Veranstaltungen teilnehmen können.
Würzburg - Von Mittwoch an werden sich Zehntausende Menschen auf dem Katholikentag in Würzburg tummeln. Nicht nur Auswärtige brauchen Orientierung in dem Gewimmel - eine Handreichung:
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Am besten nicht mit dem Auto, denn das dürfte ein nerviges Unterfangen werden. In der Innenstadt sind einige Straßen gesperrt - manche tagelang, einige stundenweise. Zudem gibt es nur wenig Parkmöglichkeiten. Wenn Tausende Fußgänger über die Hauptstraßen wollen und Polizei und Rettungskräfte unterwegs sind, dürfte es zudem voll auf den Straßen werden.
Der Veranstalter - das Zentralkomitee der deutschen Katholiken - empfiehlt daher, mit Bus und Bahn anzureisen. Die Deutsche Bahn plant, den Regionalverkehr insbesondere am Donnerstag und Sonntag zu verstärken.
Vom örtlichen Verkehrsverbund Nahverkehr Mainfranken (NVM) wird es ein Kombi-Ticket geben. Die Eintrittskarte zu einer Veranstaltung des Katholikentags gilt gleichzeitig als Fahrschein. Busse, Straßenbahnen und Bahnen können im gesamten NVM-Verbundgebiet kostenlos genutzt werden.
Wer dennoch auf das Auto nicht verzichten kann, sollte über Fahrgemeinschaften nachdenken und die extra eingerichteten Parkplätze außerhalb der Innenstadt nutzen. Weitere Informationen dazu gibt es unter katholikentag.de/anreise.
Wer das jetzt noch nicht weiß, sollte sich sputen und kreativ sein. Zur Not hilft ein Zelt. Mit Schlafsack, Luftmatratze und Handtüchern können Gäste auch in Gemeinschaftsquartieren unterkommen. Privatleute bieten ebenso Schlafmöglichkeiten an, und sei es nur auf der Wohnzimmercouch. Hotels und Pensionen dürften mittlerweile ausgebucht sein, im Umland könnte noch etwas frei sein.
Das kommt darauf an, was man möchte. Eine Dauerkarte für alle fünf Tage vom 13. bis zum 17. Mai kostet 135 Euro. Studierende, Azubis, Menschen mit Behinderung und Rentner zahlen 79 Euro. Kinder bis elf Jahre sind kostenfrei. Wer eine Tageskarte für den Donnerstag, Freitag oder Samstag möchte, ist mit 39 Euro dabei (ermäßigt: 29 Euro). Weitere Kartenmöglichkeiten finden sich hier: https://www.katholikentag.de/karten.
Kein Problem - zahlreiche Veranstaltungen sind kostenlos und ticketfrei. Dazu zählen Gottesdienste in öffentlich zugänglichen Gebäuden wie Kirchen und die Open-Air-Veranstaltungen im Stadtgebiet. Es gibt eine Kirchenmeile mitten in der Stadt sowie viele Angebote auf öffentlichen Plätzen.
Wer ein Smartphone hat, sollte sich die Katholikentag-App herunterladen. Sie bietet alles rund um das Programm und warnt auch, wenn es irgendwo zu voll wird. Einfach die gewünschte Veranstaltung anklicken und schauen, ob die angezeigte Ampel auf grün, gelb oder rot steht.
Aktuelle Informationen gibt es auf katholikentag.de und über die Social-Media-Kanäle des Katholikentags auf Facebook, Bluesky sowie auf Instagram.
Sinnvoll ist es dem Veranstalter zufolge auch, Warn-Apps wie Katwarn oder Nina zu nutzen. Sie informieren über Wetter- und Naturgefahren, große Brände mit viel Rauch in der betreffenden Region, Chemieunfälle und vieles mehr.
Katholikentage werden vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken veranstaltet, das die katholische Zivilgesellschaft in Deutschland vertritt. Der Katholikentag ist ein großes Treffen von katholischen Christinnen und Christen in Deutschland und findet in der Regel alle zwei Jahre in einer anderen Stadt statt.
Das Leitwort für die Veranstaltung in Würzburg ist "Hab Mut, steh auf!". Der 105. Katholikentag findet in zwei Jahren im nordrhein-westfälischen Paderborn statt - vom 24. bis zum 28. Mai 2028.
Der Evangelische Kirchentag - quasi das Pendant auf protestantischer Seite - findet dagegen schon in einem Jahr in Düsseldorf statt (5. bis 9. Mai 2027).