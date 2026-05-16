«Hab Mut, steh auf!»: Ikkimel oder Nina Chuba beim Katholikentag? Jugendbund dafür

Würzburg - Wie lockt man mehr junge Menschen zum Katholikentag? In dem man etwa die Berliner Rapperin Ikkimel oder Popstar Nina Chuba einlädt, sagt Lisa Quarch, Geistliche Leiterin des Bunds der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ): "Die haben beide Songs im letzten Jahr herausgebracht, wo christliche Motive drin waren." Quarch kann sich sowohl Pop-Konzerte als Magnet als auch abendliche Partys in Clubs vorstellen, um junge Christinnen und Christen für das mehrtägige Großevent zu begeistern.