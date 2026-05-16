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  4. Ikkimel oder Nina Chuba beim Katholikentag? Jugendbund dafür

«Hab Mut, steh auf!» Ikkimel oder Nina Chuba beim Katholikentag? Jugendbund dafür

Songs mit christlichen Motiven wie von Rapperin Ikkimel und Nina Chuba könnten junge Leute für den Katholikentag begeistern, meint die katholische Jugend – und neue Wege für das Großevent eröffnen.

«Hab Mut, steh auf!»: Ikkimel oder Nina Chuba beim Katholikentag? Jugendbund dafür
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Lisa Quarch kann sich bei Katholikentagen auch Pop-Konzerte vorstellen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Würzburg - Wie lockt man mehr junge Menschen zum Katholikentag? In dem man etwa die Berliner Rapperin Ikkimel oder Popstar Nina Chuba einlädt, sagt Lisa Quarch, Geistliche Leiterin des Bunds der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ): "Die haben beide Songs im letzten Jahr herausgebracht, wo christliche Motive drin waren." Quarch kann sich sowohl Pop-Konzerte als Magnet als auch abendliche Partys in Clubs vorstellen, um junge Christinnen und Christen für das mehrtägige Großevent zu begeistern.

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Katholikentage werden vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken veranstaltet, das die katholische Zivilgesellschaft in Deutschland vertritt. Beim 104. Deutschen Katholikentag in Würzburg waren seit Mittwoch vermehrt ältere Menschen unterwegs. Der nächste Katholikentag findet in zwei Jahren im nordrhein-westfälischen Paderborn statt.