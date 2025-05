Würzburg - Angesichts von mehr als 600 Bewerbungen wollen viel mehr Menschen und Initiativen den 104. Deutschen Katholikentag 2026 in Würzburg mitgestalten als wahrscheinlich möglich sein wird. Die Bewerberzahl liege um mehr als ein Drittel über der beim vergangenen Katholikentag in Erfurt 2024, teilte eine Sprecherin der Veranstaltung mit. Wie viele Ideen letztlich vom 13. bis zum 17. Mai 2026 in Würzburg umgesetzt werden können, lasse sich noch nicht abschätzen.