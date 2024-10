«Hab Mut, steh auf!»: Der Katholikentag 2026 hat sein Leitwort

Christen wollten nicht, dass Menschen am Rande stehen, sagte Jung. Jesus sei an die Ränder gegangen. Ihm zu folgen, bedeute, auch heute Grenzen im Denken und Handeln zu überwinden, auf den Menschen in seiner Situation zu schauen und diese zum Guten zu verändern. "Das Leitwort des 104. Deutschen Katholikentags will genau diese Botschaft vermitteln."