Für Luisa Wendt ist der Salon „Haarscharf“ ihrer Mutter nicht nur ihr Arbeitsplatz – er ist ein Stück Heimat. Hier entwickelte sie schon als Kind ihr Interesse für das Friseurhandwerk. Mit 23 Jahren trägt Wendt jetzt den Titel „Friseurmeisterin“ – und das mit Auszeichnung. Für ihre herausragenden Leistungen bei der Meisterprüfung erhielt sie den Meisterpreis der Bayerischen Staatsregierung. Nur die besten 20 Prozent aller Meisterprüflinge in Bayern werden so ausgezeichnet. „Ich war überrascht, weil ich gar nicht damit gerechnet habe. Ich habe mich natürlich gefreut, aber man muss das alles erst einmal ein bisschen verarbeiten“, sagt Wendt. Gefeiert wurde die Ehrung ganz klassisch: „Wir sind essen gegangen.“