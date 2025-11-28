Seit Oktober grassiert die Vogelgrippe in großen Teilen Deutschlands. Betroffen sind unter Wildvögeln vor allem Kraniche. Zudem mussten in großen Geflügelbetrieben in Brandenburg, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern hunderttausende Tiere getötet werden. In Thüringen hat der Ausbruch des H5N1-Virus seinen Anfang in Geflügelbetrieben im Osten des Landes genommen. Besonders viele tote Wildvögel gab es am Stausee Kelbra an der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt. Dort sind zahlreiche Kraniche verendet. Mittlerweile entspannt sich die Lage, wie das für die Tests verstorbener Tiere zuständige Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz berichtet.