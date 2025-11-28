Welcher wirtschaftliche Schaden ist durch die Vogelgrippe in Thüringen entstanden?

In fünf Betrieben gab es Ausbrüche - vier davon allein im Kreis Greiz, wo die ersten Fälle Anfang Oktober bekanntgeworden waren. Insgesamt wurden dort 1.358 Tiere gekeult - davon 907 Enten, 284 Gänse und 149 Hühner. Einen weiteren Fall gab es im Kreis Nordhausen. Dort war ein Betrieb mit 113 Tieren betroffen. Die meisten der Enten und Gänse waren dort nach Angaben des Landratsamtes allerdings bereits verendet gewesen. 25 der Tiere wurden getötet. Muss Geflügel etwa in Agrarbetrieben wegen der Vogelgrippe auf Anordnung der Veterinärbehörden getötet werden, zahlt die Tierseuchenkasse den Tierhaltern eine Entschädigung. Zuletzt lagen dort noch keine Anträge auf Entschädigung vor.