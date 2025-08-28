 
  Vor dem Konzert gibt's die Filmlegende

Gundermann Vor dem Konzert gibt’s die Filmlegende

„Gundermann“ wurde 2018 zum bewegenden Film über den Liedermacher aus der Lausitz. Am 3. September läuft er vor dem Konzert in Kloster Veßra in Zella-Mehlis.

 
Gundermann: Vor dem Konzert gibt's die Filmlegende
Filmplakat zu „Gundermann“. Foto: Archiv

Am Ende heimste „Gundi“ Gundermann gleich sechs Lola’s ein: Bester Spielfilm, Beste Regie (Andreas Dresen), Bester Hauptdarsteller (Alexander Scheer), Bestes Drehbuch (Laila Stieler), Bestes Szenenbild, Bestes Kostümbild. Es schien, als hätte die Deutsche Filmakademie etwas gut zu machen: Lange hatte Andreas Dresen, der aus Thüringen stammende Regisseur, der mit Filmen wie „Halt auf freier Strecke“, „Halbe Treppe“ oder „Als wir träumten“ immer wieder die Lebenswirklichkeit der Menschen in Ost (und West) gespiegelt hat, für diesen Film gekämpft. Mühsam sammelte er das Geld zusammen, um den Liedermacher und Baggerfahrer aus der Lausitz, der mit seinen Liedern und Texten viele Menschen im Osten bewegt hat, ein Denkmal zu setzen. Und was für eins!

Entstanden ist ein Musikfilm, der die sperrige Biografie Gundermanns ebenso berührend zeigt wie er mit den persönlichen und authentischen Liedern zu verführen versteht. Hauptdarsteller Alexander Scheer hat sich so faszinierend in diese Figur hineingegraben, dass man wirklich diesen Gundermann vor sich zu sehen glaubt. Und: Er spielt und singt selbst dessen Lieder. Der Film war der Startschuss für ein Bandprojekt, mit dem Scheer und Regisseur Andy Dresen in den vergangenen Jahren immer wieder in der Republik unterwegs gewesen sind. Sie spielen natürlich Musik von Gerhard Gundermann – aber nicht nur. Am kommenden Samstag (6. September), machen sie in Kloster Veßra Station. Einst stieg Gundermann nach der Schicht in der Braunkohle als Sänger auf die Bühne – und bewegte die Menschen mit seiner Musik. Diese Berührung ist bis heute geblieben – Scheer, Dresen und Band schaffen es immer wieder aufs Neue, ihr Publikum mit mit Gundis Noten zu begeistern. Nun auch im Thüringer Wald.

Konzert am Samstag, 6. September, 19.30 Uhr im Museum Kloster Veßra. Film am Mittwoch, 3. September, um 19 Uhr im Provinzkultur-Studiokino (Ruppbergpassage Zella-Mehlis). Tickets unter www.provinzkultur.de