Gundermann: Vor dem Konzert gibt’s die Filmlegende

Entstanden ist ein Musikfilm, der die sperrige Biografie Gundermanns ebenso berührend zeigt wie er mit den persönlichen und authentischen Liedern zu verführen versteht. Hauptdarsteller Alexander Scheer hat sich so faszinierend in diese Figur hineingegraben, dass man wirklich diesen Gundermann vor sich zu sehen glaubt. Und: Er spielt und singt selbst dessen Lieder. Der Film war der Startschuss für ein Bandprojekt, mit dem Scheer und Regisseur Andy Dresen in den vergangenen Jahren immer wieder in der Republik unterwegs gewesen sind. Sie spielen natürlich Musik von Gerhard Gundermann – aber nicht nur. Am kommenden Samstag (6. September), machen sie in Kloster Veßra Station. Einst stieg Gundermann nach der Schicht in der Braunkohle als Sänger auf die Bühne – und bewegte die Menschen mit seiner Musik. Diese Berührung ist bis heute geblieben – Scheer, Dresen und Band schaffen es immer wieder aufs Neue, ihr Publikum mit mit Gundis Noten zu begeistern. Nun auch im Thüringer Wald.