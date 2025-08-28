Gundermann: Vor dem Konzert gibt’s die Filmlegende

Am Ende heimste „Gundi“ Gundermann gleich sechs Lola’s ein: Bester Spielfilm, Beste Regie (Andreas Dresen), Bester Hauptdarsteller (Alexander Scheer), Bestes Drehbuch (Laila Stieler), Bestes Szenenbild, Bestes Kostümbild. Es schien, als hätte die Deutsche Filmakademie etwas gut zu machen: Lange hatte Andreas Dresen, der aus Thüringen stammende Regisseur, der mit Filmen wie „Halt auf freier Strecke“, „Halbe Treppe“ oder „Als wir träumten“ immer wieder die Lebenswirklichkeit der Menschen in Ost (und West) gespiegelt hat, für diesen Film gekämpft. Mühsam sammelte er das Geld zusammen, um den Liedermacher und Baggerfahrer aus der Lausitz, der mit seinen Liedern und Texten viele Menschen im Osten bewegt hat, ein Denkmal zu setzen. Und was für eins!