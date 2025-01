Gymnasium Zella-Mehlis: Kommunalpolitiker machen sich für Schulerhalt stark

Die Entscheidung über die Aussetzung der Jahrgangsstufe 11 für das Schuljahr 2025/2026 wurde vom Heinrich-Ehrhardt-Gymnasium, vom Schulträger (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) und vom Schulamt getroffen („Freies Wort“ berichtete). „Für die Stadt Zella-Mehlis als Standortkommune, die zu keinem Zeitpunkt in Ermangelung der sachlichen Zuständigkeit in den Entscheidungsprozess involviert war, kam diese Entscheidung völlig überraschend“, teilt Stadtsprecherin Linda Münzel mit. Bürgermeister Torsten Widder, die Beigeordneten und alle Vorsitzenden der Stadtratsfraktionen sprechen sich für Zella-Mehlis als starken Bildungsstandort aus und fordern, die Schulvielfalt in der Stadt für zukünftige Abiturjahrgänge zu erhalten. „Bildung in unserer Stadt ist Herzenssache“, betonen sie.