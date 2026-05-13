Kondensatoren und Krokodilklemmen, Messgeräte und ein Magnetfeldsensor für Physik; Erlenmeyerkolben, Reagenzgläser und Chemikalien verschiedenster Couleur für Chemie; Pipetten, Waagen, Pürierstab , und Lichtmikroskope für Biologie – die Ausstattungslisten für die naturwissenschaftlichen Fächer am Friedrich-König-Gymnasium Suhl sind lang. Sie reichen von kleinsten Dingen wie Alufolie, Einweghandschuhen, Folienstiften und DVD-Rohlingen bis hin zu größeren Geräten aus dem Bereich Optik, der Messwerterfassung oder mikroskopischen Dauerpräparaten.