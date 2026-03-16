Das Hermann-Pistor-Gymnasium Sonneberg öffnete am Freitag seine Türen für interessierte Schüler sowie deren Eltern und bot spannende Einblicke in das vielfältige Schulleben. Schulleiterin Angela Jannusch erklärte, dass man sich bewusst für den Freitag entschieden habe, da dieser Termin in den vergangenen Jahren von den Besuchern besser angenommen wurde – nicht zuletzt, weil er sich besser in den Alltag vieler Familien einfügen lasse.