Dass es sich bei dem Tatverdächtigen um einen ehemaligen Schüler des Gymnasiums handelt, hatte Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) öffentlich gemacht. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) berichtete bereits, dass der 16-Jährige in der Vergangenheit in psychiatrischer Behandlung gewesen sei und zuletzt bei seinen Eltern gewohnt habe. Laut Herrmann fiel der 16-Jährige möglicherweise schon in der Vergangenheit durch Drohungen auf - aber auch das müsse erst sorgfältig recherchiert werden.