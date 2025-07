Die Flure sind nackt, Staub liegt auf den Böden, Kabel hängen an den Decken – das Haus 1 des Gymnasiums am Lindenberg in Ilmenau ist derzeit eine Großbaustelle. Und das mit gutem Grund: Bis zum Ende der Sommerferien 2026 entsteht hier eine moderne Lernlandschaft mit neuester Technik, optimierten Sicherheitsstandards und zeitgemäßen Unterrichtsräumen.