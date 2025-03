Dürre Fichten, kahle Flächen und triste Baumstümpfe – der Zustand des Waldes ist besorgniserregend. Zu dieser Einschätzung kommt nicht nur das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft in seiner Waldzustandserhebung aus dem Jahr 2024. Wer mit offenen Augen durch den Landkreis fährt, sieht, wie das Klima der vergangenen Jahre dem Wald zugesetzt hat. Der bedauernswerte Zustand des Waldes bewegt auch Max Schmidt, Joshua Beck, Eric Schüler und Hannes Frank, Schüler der zwölften Klasse des Beruflichen Gymnasiums in Hildburghausen. Sie haben sich deswegen entschieden, den Wald in ihrer Seminarfacharbeit, die für die Zulassung zur Abiturprüfung wichtig ist, zu beleuchten. Genauer gesagt untersuchen die vier Schüler – zwei von ihnen kommen aus Hellingen, zwei aus Milz –, wie sich der Klimawandel auf den Wald im Heldburger Unterland auswirkt.