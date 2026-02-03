﻿Kinder, die das Bad Salzunger Gymnasium besuchen, würden bereits seit Längerem berichten, dass es in einigen Räumen im Haus II der Schule komisch riecht, heißt es in einem anonymen Hinweis von Eltern, der der Redaktion vorliegt. Einzelne Räume seien gesperrt, in anderen mit ähnlicher Problematik finde jedoch weiterhin Unterricht statt. Aus Angst vor möglichen Nachteilen für ihr Kind wollten die Eltern ihre Namen nicht öffentlich sagen, bitten jedoch darum, dass der Sache nachgegangen wird.