Gymnasien in Ilmenau: Bewerbungswoche beginnt

Das Staatliche Berufsschulzentrum (SBSZ) Arnstadt-Ilmenau bietet am Standort in Ilmenau auch für das kommende Schuljahr wieder Plätze zum Erwerb der Allgemeinen Hochschulreife ab Klassenstufe 11 an. In der Schulform berufliches Gymnasium können die Schüler zwischen den Fachrichtungen Wirtschaft und Elektrotechnik mit der Spezialisierungsrichtung Elektrotechnik wählen. Für die Anmeldung gelten dieselben Vorschriften und Voraussetzungen wie an allen anderen Schulen mit gymnasialen Bildungsgängen, heißt es vom Staatlichen Berufsschulzentrum Arnstadt-Ilmenau. Demnach sei der Anmeldezeitraum auf die Woche vom 3. bis 8. März festgelegt worden.