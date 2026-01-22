Mit dem Jahreswechsel steht bei vielen Menschen der Wunsch nach Veränderung im Raum. Besonders häufig gehört mehr Bewegung zu den guten Vorsätzen für das neue Jahr. Nach aktuellen Zahlen des Statistikportals Statista möchte für das Jahr 2026 fast die Hälfte der befragten Deutschen mehr Sport treiben. Für Fitnessstudios gilt der Januar deshalb traditionell als wichtiger Monat. Doch wie stark macht sich dieser Effekt tatsächlich in Ilmenau bemerkbar?