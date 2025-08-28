Es hat schon etwas Ruhiges, geradezu Friedliches an sich – der Fluss schlängelt sich still und fast unbemerkt durch die Landschaft. Links und rechts ragen grün bewachsene Bäume schräg über das kühle Nass, hier und da ein Wiesenstück, ein Kiesbett verläuft sich in der Tiefe des Flusses. Durch das Blätterdach kämpfen sich einige Sonnenstrahlen und tauchen das Darunterliegende in eine düster schimmernde Welt, die fernab von Verkehrslärm und Hektik existiert. Doch was so schön und naturgegeben erscheint, ist doch auch mit Planung und Arbeit verbunden. Es sind Tätigkeiten, die seit fünf Jahren vom Gewässerunterhaltungsverband Hasel/Lauter/Werra übernommen werden. Anlässlich ihres Jubiläums veranstaltet der GUV nun einen Tag der offenen Tür.