Blumen und Kerzen auf vier festlich geschmückten Tischen empfingen die knapp 25 Besucher und Gäste im Seniorenzentrum „Hildburghäuser Land“ am vergangenen Samstag. Die in vier Himmelsrichtungen angeordneten Tische sollten „die weltweite Verbundenheit aller Menschen“ symbolisieren sowie für „die Geborgenheit in unserer Guttempler-Gemeinschaft“ stehen, so formulierte es Reinhard Koßiski in seiner Begrüßung zur Festsitzung der Guttempler-Gemeinschaft „Werratal“.