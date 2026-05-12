Guthaben-Nutzung: Prepaid-Handys kommen aus der Mode

Flatrates lassen Interesse an Prepaid sinken

"Der klassische Postpaid-Vertrag ist weiter auf dem Vormarsch", sagt Marktforscher Andreas Walter von Dialog Consult. Er begründete die Entwicklung mit der "Reife des Marktes". Die Verträge seien heute fair ausgestaltet und das Misstrauen der Kunden geringer als früher. "Die Kunden erleben keine bösen Überraschungen mehr, was die höhere Rechnung angeht - sie brauchen sowieso jeden Tag Datenübertragung." Ganz früher habe der Prepaid-Anteil bei mehr als 50 Prozent gelegen, inzwischen seien es nur noch 22,5 Prozent. Sei es früher im Wesentlichen um Anrufe gegangen, so gehe es inzwischen vor allem um Datenübertragung.