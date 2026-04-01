Guterres-Amtszeit endet Wer wird Nachfolger von UN-Generalsekretär Guterres?

Wie läuft der Auswahlprozess ab?

Offiziell begonnen hat der Prozess mit einem Brief von Baerbock und dem Vorsitzenden des UN-Sicherheitsrates - zum damaligen Zeitpunkt der UN-Botschafter von Sierra Leone, Michael Imran Kanu - an die Mitgliedsstaaten am 25. November 2025. Seitdem durften Nominierungen offiziell eingereicht werden, konnten aber auch jederzeit wieder zurückgezogen werden.

Jetzt, da sich eine Gruppe von Kandidaten und Kandidatinnen gefunden hat, soll es Mitte April Vorstellungs- und Dialogrunden geben, die per Livestream übertragen werden. Schließlich berät der Sicherheitsrat und einigt sich auf eine Person - die von der Generalversammlung dann noch offiziell per Abstimmung abgesegnet werden muss. Gegen Herbstbeginn dürfte es ein Ergebnis geben.

Gibt es Kritik am Auswahlprozess - oder Reformvorschläge?

Es gibt viel Kritik und auch viele Reformvorschläge - es hat sich aber auch schon viel getan. Am häufigsten wurde stets kritisiert, dass der Prozess zu intransparent sei. Daraufhin wurden die Vorstellungs- und Dialogrunden eingeführt, zudem muss nun jeder Kandidat für jeden einsehbar seinen Lebenslauf sowie einen kurzen Abriss über seine finanzielle Situation und ein Papier zu seiner Vision für das neue Amt vorlegen.

Trotzdem: Entschieden werde letztendlich doch im Sicherheitsrat hinter verschlossenen Türen und vor allem mal wieder von den fünf Veto-Mächten Russland, USA, Frankreich, China und Großbritannien, kritisieren viele UN-Beobachter. Das lasse den Großteil der Mitgliedsstaaten außen vor. Der frühere UN-Generalsekretär Ban schlug kürzlich etwa vor, dem UN-Chef künftig nur noch eine, dafür aber eine siebenjährige Amtszeit zu gewähren. Damit sei er unabhängiger von den Veto-Mächten, die auch bei der Entscheidung über eine zweite Amtszeit das Sagen haben.

Wie wird die Arbeit vom derzeitigen UN-Chef Guterres bewertet?

Der Portugiese bekommt von vielen Seiten Lob für seine Arbeit und sein großes Engagement. So steuerte er die Vereinten Nationen beispielsweise durch die Corona-Pandemie und muss die Organisation derzeit durch die wohl größte Budgetkrise ihrer 80-jährigen Geschichte führen. Für sein letztes Jahr hat er angekündigt, das Budget um rund 15 und die Zahl der Mitarbeiter um fast 20 Prozent kürzen zu müssen, vor allem auch wegen der nachlassenden Unterstützung der USA.

Aber immer wieder merkte Guterres auch, wie schwierig die Arbeit als oberster UN-Diplomat sein kann. Vor allem mit Israel eckte der Portugiese immer wieder an.

Wer auch immer ihm nachfolgt - was sind die Herausforderungen?

Die Herausforderungen sind riesig - und vielleicht kniffliger denn je. Vom nächsten UN-Generalsekretär wird erwartet, eine immer stärker gespaltene Welt, in der es immer mehr Zweifel und Kritik am Multilateralismus gibt, zusammenzuhalten und wieder enger zusammenzuführen. Kriege, Konflikte und Krisen müssen gelöst werden - ob Iran, Gaza, Ukraine oder Sudan - und der Bedarf an humanitärer Hilfe nimmt stetig zu.

Darüber dürfen die großen Herausforderungen wie die Klimakrise oder die Künstliche Intelligenz nicht vergessen werden - und all das mit dramatisch sinkendem Budget. Die finanzielle Situation sei "sehr schwierig", sagte ein Sprecher von Guterres jüngst. "Unser Finanzverantwortlicher schläft, glaube ich, überhaupt nicht mehr während er versucht, hier im Gebäude das Licht anzubehalten."