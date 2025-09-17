Gutenberg-Gymnasium: Buch über Erfurter Amoklauf auf Shortlist für Buchpreis

Erfurt (dpa/th) - Ein Roman über den Amoklauf am Erfurter Gutenberg-Gymnasium hat gute Chancen auf den Deutschen Buchpreis. Das Buch "Die Ausweichschule" des Autors Kaleb Erdmann hat es neben fünf weiteren Titeln auf die sogenannte Shortlist für den renommierten Preis geschafft, wie die Jury mitteilte. Der Deutsche Buchpreis gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen der Branche und ist mit insgesamt 37.500 Euro dotiert: Der Sieger erhält 25.000 Euro, die übrigen Autoren der Shortlist jeweils 2.500 Euro.