Das neue Jahr ist wenige Tage alt. Sicherlich hat es jeder auf seine Weise begrüßt. Unterschiedlich dürfte die Verabschiedung des alten Jahres für die Menschen gewesen sein. Für den einen war 2025 ein gutes Jahr, für andere eben nicht. Aber wie wird das neue Jahr? Die guten Vorsätze und Ziele für die nächste Rundreise um die Sonne richten sich oft auch nach den Erlebnissen und Erfahrungen aus dem Vorjahr. Aber macht man das heute eigentlich noch, sich gute Vorsätze für ein neues Jahr vornehmen? Wir haben in der Region nachgefragt!