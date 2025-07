Geburtstagsparty 2027

Bereits seit 1998 finden WM-Läufe auf dem Kurs nahe Hohenstein-Ernstthal statt, in zwei Jahren kommt es zur großen Geburtstagsparty – 2027 wird die Rennstrecke 100. „Der deutsche Markt ist für uns von großer Bedeutung, und das Rennen am Sachsenring ist mit über 250.000 begeisterten Fans Jahr für Jahr ein echtes Highlight im Kalender“, sagte Dorna-Geschäftsführer Carmelo Ezpeleta. Gemeinsam mit dem ADAC wolle man „auch in Zukunft neue Maßstäbe setzen“.