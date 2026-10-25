Das Summen auf Wiesen, Gärten und Bienenständen verstummt mehr und mehr – Honigbienen haben ihre Arbeit so gut wie eingestellt. Was sie jetzt noch sammelten, sei „für den Eigenbedarf, erklärte Stephan Schüler, Landschaftspfleger und Vorsitzender des „Imkervereins Römhild und Umgebung“ jüngst. Dazu hielt die Natur noch ein reichliches Angebot bereit, worauf Stephan Schüler und Zuchtfreund Manfred Mock aus Wolfmannshausen (2. Vereinsvorstand) unmittelbar an den Bienenständen verweisen konnten.