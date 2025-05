Ein Treffen mit 120 Teilnehmern zu stemmen, 85 Übernachtungen zu organisieren und vier Tage Gastgeber sein: Das sei eine logistische Leitung gewesen, lobte Roßdorfs Bürgermeisterin Lisa Pfaff in der jüngsten Gemeinderatssitzung rückblickend auf das Europarad-Treffen in der Rhön-Gemeinde. So ein Anlass zeige, „wie gut und stark unser Zusammenhalt ist. Hut ab!“ Die gemeinsamen Tage seien angenehm und schön gewesen, hätten Freundschaften entstehen lassen. „Wir können stolz auf uns sein“, findet Lisa Pfaff.