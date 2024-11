Dagegen hat der Wildverbiss an jungen Waldbäumen abseits der Bergwälder im Freistaat leicht abgenommen. Bei Laubbäumen sank bayernweit der Anteil der von Rehen, Hirschen und Gämsen abgebissenen Leittriebe von 21 auf 17 Prozent, bei Nadelbäumen blieb er mit drei Prozent gleich. "In den vergangenen Jahren ist es vielerorts gelungen, Wald und Wild miteinander in Einklang zu bringen", betonte Kaniber. Junge Bäume haben nur bei waldverträglichen Wildbeständen eine Chance, zu stabilen Mischwäldern heranzuwachsen.