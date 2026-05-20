Gutachten im AfD-Auftrag "Textbetrug" - Neue Vorwürfe gegen Thüringer Regierungschef

Kern der wissenschaftlichen Arbeit betroffen?

Voigt selbst hatte nach Bekanntwerden der Uni-Entscheidung gesagt, die von der Fakultät beanstandeten Stellen bezögen sich auf 2,58 Prozent der Wörter seiner Arbeit. Er kündigte an, notfalls vor einem Verwaltungsgericht klagen zu wollen. Der wissenschaftliche Kern seiner Arbeit sei nicht betroffen. Höcke sagte dazu nun bei der Vorstellung des neuen Gutachtens: "Doch, der wissenschaftliche Kern der Dissertation von Mario Voigt ist von den Vorwürfen betroffen."