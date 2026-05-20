Gutachten im AfD-Auftrag "Textbetrug" - Neue Vorwürfe gegen Thüringer Regierungschef

Langwieriges Verfahren
Voigt promovierte im Jahr 2008 mit der - größtenteils in den USA erstellten - Doktorarbeit "Der amerikanische Präsidentschaftswahlkampf: George W. Bush gegen John F. Kerry". Doktorvater ist der Chemnitzer Politikwissenschaftler Eckhard Jesse, der für sein umstrittenes Bild des Hufeisens für Links- und Rechtsextremismus bekannt wurde.
Über den von Voigt eingelegten Widerspruch entscheidet nach Angaben der TU Chemnitz der Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät. Im Fall einer ablehnenden Entscheidung im Widerspruchsverfahren könne eine Klage vor dem zuständigen Verwaltungsgericht erhoben werden, schreibt die TU auf Anfrage. Die Universität machte keine weiteren Angaben zum derzeitigen Stand des Verfahrens - wegen "der strikten Vertraulichkeit in Prüfungsangelegenheiten".