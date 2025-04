Seit 20 Jahren ist der Reit- und Fahrverein (RFV) Buchenhof Ausrichter von einem der gegenwärtig sieben Fahrturniere des Rhön-Grabfeld-Cups mit Teilnehmern aus dem Länderdreieck Bayern, Hessen und Thüringen. Der Startschuss fällt dazu am kommenden Sonntag traditionsgemäß in Buchenhof, weitere Wertungsturniere folgen alsbald in Fischbach/Rhön, Hilders, Neuenstein (beide Hessen), Geldersheim (Ufr.) und Geisa.