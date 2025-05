Gut 320 Pakete: Diebe stehlen Elektroartikel aus geparktem Laster

Schmidgaden (dpa/lby) - Elektronikartikel im Wert von mehr als 100.000 Euro sind auf einem Rastplatz in der Oberpfalz aus einem Laster gestohlen worden. Der Fahrer stellte seinen Transporter in der Nacht zum Samstag gegen Mitternacht an der Autobahn 6 nahe Schmidgaden (Landkreis Schwandorf) ab, wie die Polizei mitteilte. Etwa zwei Stunden später bemerkte der Fahrer eines dahinter parkenden Lkw, wie zwei Personen Pakete aus dem Sattelzug in einen Kleintransporter luden.