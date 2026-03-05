Schon am Vorabend der Stolperstein-Verlegung sind zahlreiche Gäste im Themarer Amtshaus zusammengekommen. Themarer, Nachfahren der jüdischen Familien aus Themar, aber auch eine Reihe von Interessenten, die selbst künftig Stolpersteine in ihren Heimatorten verlegen lassen möchten, wollten den Vortrag von Gunter Demnig selbst hören. Nach vielen Jahren ist Gunter Demnig wieder zu Gast in Themar. Demnig ist der „Erfinder“ der Stolpersteine, er nennt sie sein Lebensprojekt. Am Mittwochabend hält er einen Vortrag, in dem die Besucher ein bisschen mehr über den Menschen und Künstler Gunter Demnig erfahren können und wie ihn sei Weg – man könnte sagen, zielstrebig – zu seinen Stolpersteinen gebracht hat.